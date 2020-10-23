أخبار عاجلة

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية -
أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ" -
"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية -
بتكلفة 300 مليون جنيه.. الخشت: افتتاح مستشفى طوارئ قصر العيني الجديدة منتصف نوفمبر -
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
قتل شاب أسود يفجّر موجة عنف في فيلادلفيا الأمريكية.. فيديو -
الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفّر ألفي أرض سكنية -
"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم -
"تركي بن طلال" يفتتح 100 غرفة عناية مركزة في المستشفى الجامعي بالفرعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

غضب في الداخل التركي بعد رفع  راتب "أردوغان" لـ 4 مليار ات

Print
غضب في الداخل التركي بعد رفع  راتب "أردوغان" لـ 4 مليار ات غضب في الداخل التركي بعد رفع  راتب "أردوغان" لـ 4 مليار ات
الخطوة الاستفزازية جاءت رغم الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة

غضب في الداخل التركي بعد رفع  راتب

كشف مشروع الموازنة الجديدة لعام 2021 المقدم من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلى لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عن زيادة في راتب رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان؛ ليصل الى أربعة مليارات و39 مليونًا و453 ألف ليرة، الأمر الذي أثار موجة من الغضب في الداخل التركي.

وجاء رفع مخصصات الرئيس، على الرغم من الأزمة لاقتصادية التي تعصف بالبلاد نتيجة لفشل السياسات المالية لأنقرة، حيث خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا إلى "B2" من "B1" بعد تدني الليرة.

وعلى النقيض، كان "أردوغان" قد دعا المواطنين إلى التحلي بالصبر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، بينما قال البرلماني عن حزب العمال التركي باريش أتاي إن "أردوغان" ينفق بمفرده 4,5 ملايين ليرة يوميًا، علمًا بأن النفقات السرية لا تدخل ضمن هذا المبلغ.

ونشرت صحيفة "زمان" التركية، أن الحزب الحاكم أثار جدلاً بسبب زيادة مخصصات رئاسة الجمهورية في مشروع الميزانية للعام المقبل بقيمة 886 مليون ليرة تركية، ليصل الإجمالي إلى أربعة مليارات و39 مليونًا و453 ألف ليرة تركية.

من ناحيته، علّق نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان، أوزجور أوزيل، على مشروع قانون الموازنة الجديدة من خلال منشورات على حسابه في تويتر، بالقول إن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيحصل على زيادة في راتبه الشهري بنسبة 8.3%.

وأضاف "أوزيل": بحسب مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان، يزيد راتب "أردوغان" بنحو 5,3%، ليصبح 88 ألف ليرة تركية، والزيادة بلغت 6 آلاف و750 ليرة تركية، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، كما زادت ميزانية الرئاسة بنحو 28,1%؛ وفي المقابل يطالبون المواطن بالصبر.

ومن المقرر مناقشة بنود موازنة العام المقبل لمدة شهرين داخل لجنة الخطة والموازنة، على أن يتم فحص وتدقيق ميزانيات الوزارات واحدة تلو الأخرى.أردوغان تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية