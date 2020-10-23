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تعيين عبدالرحمن العمر مديرًا لمؤسسة الخطوط الجوية العربية

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تقلد العديدَ من المناصب القيادية.. كان آخرها محافظ هيئة الاستثمار

تعيين عبدالرحمن العمر مديرًا لمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية

أصدر مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية ، برئاسة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، قرارًا بتعيين المهندس عبدالرحمن العمر مديرًا عامًّا للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

ويسري القرار اعتبارًا من تاريخ 24/ 10/ 2020 (7 ربيع الأول 1442هـ)؛ وذلك خَلَفًا لسامي بن علي سندي، الذي ينتهي تكليفه كمدير عام للمؤسسة بتاريخ 23/ 10/ 2020.

وقدّم المجلس شكره لـ"سندي" على الجهود المبذولة خلال فترة تكليفه بإدارة المؤسسة؛ متمنيًّا التوفيق للمهندس "العمر".

وسبق لـ"العمر"، وهو خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبرنامج تطوير القادة بجامعة هارفارد، أن تَقَلّد العديد من المناصب القيادية في العديد من الشركات والهيئات، كان آخرها محافظ الهيئة العامة للاستثمار.

الخطوط السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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