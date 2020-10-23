خريطة محدثة.. ننشر مناطق سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات حتى الأحد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحديثات خريطة حالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 23 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر.

وقالت الأرصاد، إن تلك التحديثات تأتي وفقا لآخر مخرجات النماذج العددية والأقمار الصناعية والتغيرات السريعة في حالة الطقس خلال فصل الخريف.

وأظهرت الخريطة المحدثة، التغيرات التالية:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل وتكون فرص سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

الوجه البحري

يسود طقس معتدل وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على البحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والغربية.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على الإسكندرية ومطروح والسلوم وبلطيم.

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة

يسود طقس معتدل وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

شمال ووسط سيناء

يسود طقس معتدل وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.