أخبار عاجلة

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية -
أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ" -
"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية -
بتكلفة 300 مليون جنيه.. الخشت: افتتاح مستشفى طوارئ قصر العيني الجديدة منتصف نوفمبر -
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
قتل شاب أسود يفجّر موجة عنف في فيلادلفيا الأمريكية.. فيديو -
الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفّر ألفي أرض سكنية -
"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم -
"تركي بن طلال" يفتتح 100 غرفة عناية مركزة في المستشفى الجامعي بالفرعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفراج" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا في "الشورى"

Print
"الفراج" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا في "الشورى" "الفراج" يشكر القيادة على تعيينه عضوًا في "الشورى"
دعا الله تعالى أن يعينه وزملاءه على أداء المسؤولية

رفع عضو مجلس الشورى، محمد بن سعد بن بطي الفراج، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشورى في دورته الثامنة.

وبهذه المناسبة، قال "الفراج": أتقدم ببالغ الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمنحي الثقة الكريمة بتعييني عضوًا بمجلس الشورى لخدمة وطني العزيز وقيادته الحكيمة ومواطنيه الكرام، داعياً العلي القدير أن يعينني على تحمل المسؤولية وأن يكتب لي ولزملائي أعضاء مجلس الشورى التوفيق لتحقيق طموحات القيادة الكريمة لخدمة وطن يضم قبلة المسلمين ومسجد رسوله الكريم، وقيادة حكيمة رسمت أسمى معاني القيادة من أجل رفعة هذا الوطن وازدهاره ووضعه في المكانة التي تليق به بين دول العالم؛ فتحقق ذلك بفضل الله ثم بفضل الملحمة التاريخية للبطل المؤسس وسار على نهجه أبناؤه الكرام ملوك المملكة العربية وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: هذا العهد الذي يشهد فيه وطننا العزيز تطوراً وازدهاراً في المجالات كافة ودشنت فيه استراتيجية طموحة تمثلت برؤية 2030م بقيادة مهندسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي سخر نفسه وجهده في سبيل خدمة دينه ومليكه ووطنه ومواطنيه، مما جعل وطننا العزيز محط لأنظار العالم ومقصداً لقادته ورسمت طريقاً لمستقبل مشرق بما يتفق والدور الذي تضطلع به عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

واختتم "الفراج" حديثه، داعياً العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن و الاستقرار والرخاء، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتتواصل مسيرة الخير والعطاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8198.90 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8198.90 نقطة

"فريش تو هوم" أكبر متجر إلكتروني للأسماك واللحوم الطازجة في العالم تجمع 121 مليون دولار للتوسع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند

"فريش تو هوم" أكبر متجر إلكتروني للأسماك واللحوم الطازجة في العالم تجمع 121 مليون دولار للتوسع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند

مديرة معهد الإدارة النسائي بمكة لـ"سبق": سعيدة بما تحقق تخليداً لدور المرأة السعودية دولياً

مديرة معهد الإدارة النسائي بمكة لـ"سبق": سعيدة بما تحقق تخليداً لدور المرأة السعودية دولياً

السعودية تحقق فائضا تجاريا يناهز 108 مليارات ريال بأول 8 أشهر من 2020

السعودية تحقق فائضا تجاريا يناهز 108 مليارات ريال بأول 8 أشهر من 2020

شبكة عيون الإخبارية