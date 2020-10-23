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في المناظرة النهائية بين "" و"بايدن".. مَن تلقى أموالاً روسية عبر بوتين؟

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في المناظرة النهائية بين "ترامب" و"بايدن".. مَن تلقى أموالاً روسية عبر بوتين؟ في المناظرة النهائية بين "" و"بايدن".. مَن تلقى أموالاً روسية عبر بوتين؟
اتهامات لروسيا والصين وأوكرانيا وإيران بالتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة

في المناظرة النهائية بين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ؛ إن منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن؛ "تلقى أموالاً من عبر الرئيس فلاديمير بوتين".

وشدّد ترامب؛ خلال المناظرة النهائية في ناشفيل، على أن روسيا، وكذلك الصين وأوكرانيا، لم تدفع له أبداً.. ووفقاً للزعيم الأمريكي، فقد تلقى بايدن؛ أموالاً من هذه الدول.

وأضاف ترامب: "تلقى جو؛ 3.5 مليون دولار من روسيا، وصلت إليه من خلال بوتين؛ لأنه كان على علاقة جيدة جداً مع رئيس بلدية موسكو السابق. لقد حصلت أنت على 3.5 مليون دولار، تلقت أسرتك 3.5 مليون دولار. وفي ذات يوم سيجب عليك أن تبرّر ذلك أمام الأمريكيين".

وتابع ترامب؛ القول: "لم يتعامل أيُّ أحدٍ بشدة مع روسيا، مثلما تعاملت معها".

من جانبه، قال بايدن؛ خلال المناظرة، إن كل مَن يتدخل في الانتخابات الأمريكية "سيدفع الثمن غالياً".

وأضاف بايدن؛ في المناظرة الختامية في ناشفيل بولاية تينيسي: "لقد قلت بوضوح.. إن أيَّ دولةٍ تتدخل في الانتخابات الأمريكية، بغض النظر عن أيّ شيء، ستدفع الثمن".

ووفقاً لبايدن؛ "لقد تورّطت روسيا في الانتخابات الحالية، وتنغمس الصين في ذلك إلى حد ما، والآن علمنا أن إيران متورطة، وإذا تم انتخابي لمنصب الرئاسة، فستدفع كل هذه الدول، ثمن التدخل في السيادة الأمريكية".

واتهم بايدن؛ الرئيس ترامب؛ بعدم طرح أي مآخذ ومطالب أمام السلطات الروسية.

وقال بايدن؛ إن روسيا "قدّمت مكافآت لقاء قتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، وقامت بزعزعة استقرار الناتو"، وقال إن منافسه ترامب؛ لم يظهر رد الفعل المطلوب تجاه ذلك.جو بايدن دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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