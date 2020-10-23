كورونا في 4 دول.. تسجيل 497 وفاة جديدة بالبرازيل و479 بالمكسيك

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الإصابات الجديدة: 155 في كوريا الجنوبية و18 بالصين

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت 33862 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و497 وفاة من جرّاء مرض كوفيد-19.

وسجلت البرازيل أكثر من 5.3 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 155900 حالة وفق بيانات الوزارة.

المكسيك



قالت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم، إنها سجلت 6612 إصابة جديدة بفيروس كورونا و479 وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 874171 والوفيات إلى 87894.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، إن الصين سجّلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 14 إصابة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين حتى الآن 85747 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالأمس؛ ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25,698.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا حاجز الـ 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي، حيث سجل 121 إصابة في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة، جاءت 138 إصابة محلية، و17 إصابة من بين القادمين من الخارج.فيروس كورونا الجديد