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بتكلفة 300 مليون جنيه.. الخشت: افتتاح مستشفى طوارئ قصر العيني الجديدة منتصف نوفمبر
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 05:07 مساءً
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:49 مساءً
قتل شاب أسود يفجّر موجة عنف في فيلادلفيا الأمريكية.. فيديو
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:49 مساءً
الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:49 مساءً
"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفّر ألفي أرض سكنية
-
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:49 مساءً
"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:49 مساءً
"تركي بن طلال" يفتتح 100 غرفة عناية مركزة في المستشفى الجامعي بالفرعاء
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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 04:49 مساءً
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فيديو
Mbc مصر
د.محمود محى الدين : لم أتوقع أو أخطط للالتحاق بصندوق النقد الدولي وحصولي على المنصب بالتزكية العربية
فيديو
Mbc مصر
الجمعة 23 أكتوبر 2020 01:45 صباحاً
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