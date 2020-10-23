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تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

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مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 106060 بينهم 98624 متعافيًا

مصر تسجل 177 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الخميس، عن خروج 108 متعافين من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98624 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 177 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 106060 حالة من ضمنهم 98624 حالة تم شفاؤها، و6166 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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