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اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا"

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اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا" اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا"
بداية من السبت الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا

اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم: إنّ بلاده ستفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من تفشي جائحة كوفيد-19، معلنًا فرض قيود على التنقل في عدة مناطق من البلاد بما فيها العاصمة أثينا.

وكانت السلطات اليونانية، قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ذروة جديدة، بعد تسجيل 865 إصابة أمس.

وقال ميتسوتاكيس: إنّ حظر التجول سيبدأ من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا في المناطق التي تعد شديدة الخطورة وفي المناطق التي يكون من الضروري فيها رفع مستوى المراقبة بناء على تقييم للمخاطر من أربعة مستويات تضعه السلطات.

وسيجري تطبيق الإجراء ابتداءً من يوم السبت.

وقالت السلطات: إنه سُجِّل 15 وفاة جديدة اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 549 حالة وفاة. الجديد اليونان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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