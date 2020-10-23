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تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا

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تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا
ظهور 97 مليون فرصة عمل جديدة في المستقبل

تعرف على الوظائف الـ10 الأكثر طلبًا والأقل طلبًا

كشف المنتدى الاقتصادي العالمي عن توقعاته في تقرير حديث عن ظهور 97 مليون فرصة عمل جديدة في المستقبل، تتكيف مع طبيعة سوق العمل المستقبلية التي ستكون مقسمة بشكل متزايد بين الإنسان والآلة.

وأشار التقرير إلى قائمة بالوظائف التي تشهد زيادة أو انخفاضًا في الطلب عليها، والوظائف العشر الأكثر طلبًا هي:

1- محللو وعلماء البيانات

2- متخصصو الذكاء الصناعي وتعلم الآلة

3- متخصصو البيانات الضخمة

4- متخصصو التسويق الرقمي والإستراتيجيات

5- متخصصو عمليات الأوتوماشين

6- متخصصو تطوير الأعمال

7- متخصصو التحول الرقمي

8- محللو أمن المعلومات

9- مطورو البرمجيات والتطبيقات

10- متخصصو إنترنت الأشياء

أما الوظائف الأقل طلبًا فهي:

1- موظفو إدخال البيانات

2- السكرتير الإداري والتنفيذي

3- موظفو الحسابات والسجلات والمرتبات

4- المحاسبون والمدققون الماليون

5- عمال خطوط التجميع والمصانع

6- مديرو خدمات الأعمال والمديرون الإداريون

7- موظفو خدمة العملاء

8- المديرون العامون ومديرو الإدارات

9- الميكانيكيون وعمال إصلاح الماكينات

10- موظفو عمليات الشحن والمخازنالمنتدى الاقتصادي العالمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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