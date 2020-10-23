أخبار عاجلة

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية -
أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ" -
"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية -
فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا -
قتل شاب أسود يفجّر موجة عنف في فيلادلفيا الأمريكية.. فيديو -
الأردن تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"سكني" يُطلق 8 مخططات جديدة توفّر ألفي أرض سكنية -
"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم -
"تركي بن طلال" يفتتح 100 غرفة عناية مركزة في المستشفى الجامعي بالفرعاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابة 10 أشخاص في حادثين مروريين بـ"قيا الطائف"

Print
"الحميدان": حالات المصابين وصفت بالمتوسطة.. ولم تسجل وفيات

إصابة 10 أشخاص في حادثين مروريين بـ

تسبب حادثان مروريان وقعا في مركز قيا جنوب شرقي الطائف، في وقوع 10 إصابات، فيما استقبل قسم الطوارئ بمستشفى قيا العام تلك الحالات.

وتفصيلاً، فور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الهلال الأحمر والاستعداد التام للطواقم الطبية، ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، وفرقة الإسعاف بالمستشفى واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وأوضح المتحدث لصحة الطائف سراج الحميدان، أن المستشفى استقبل 10 مصابين وصفت حالاتهم ما بين المتوسطة ومستقرة، فيما تم إحالة إصابة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، ولم تُسجل أي حالات وفاة بين ركاب المركبتين ولله الحمد.

وقال "الحميدان" إن الحادث وقع على طريق الجنوب بالقرب من منطقة أبو راكة، مبيناً أن بقية الحالات المصابة ما زالت تتلقى العلاج بقسم الطوارئ.

حادث مروري الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

"أكاديمية مهد" توقّع مع جوزيه مورينيو.. للاستفادة من خبراته الفنية

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

أرمينيا تعترف بالانسحاب من بلدة إستراتيجية جنوب " ناجورنو كاراباخ"

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

"تعليم مكة" يحصد 17 وساماً من وكالة "ناسا" الفضائية

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 576 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية