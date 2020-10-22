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المراهنات الرياضية

المراهنات الرياضية تشتهر شركات المراهنات أيضًا بتوظيف شخصيات مشهورة من عالم الرياضة لجذب الانتباه إلى حملاتهم التسويقية الهدف من هذه المقالة هو عرض قدرة All-In Translations على إنتاج محتوى عالي الجودة وفعال للعلامات التجارية للمراهنات الرياضية لذلك يوجد هنا عرض غير رسمي للغاية وغير مناسب إلى حد ما لأروع 4 شخصيات رياضية مثيرة للجدل تمثل حاليًا شركة المراهنات.

أشهر شخصيات المراهنات الرياضية

جون كارو مهاجم سابق لفاليرينجا وروزينبورج وفالنسيا وأستون فيلا الآن ممثل أفلام إثارة في الإنتاج الكندي يشتري محافظ باهظة الثمن ويصمم مع سيدات موشومات ويمثل قسم المراهنات الرياضية في على الرغم من صفقات الرعاية هذه التي استاءت من قبل المسؤولين النرويجيين بسبب احتكار القمار الوطني.

نيكلاس بندتنر موهبة استثنائية في تسجيل الأهداف من الدنمارك يلعب حاليًا في أرسنال وعاد مؤخرًا من إيقاف المنتخب الوطني بعد القبض عليه بسبب القيادة في حالة سكر لديه ابن مع البارونة كارولين إيويل بروكدورف وهي صديقة مقربة للعائلة الملكية الدنماركية وتصدر بعض العناوين الرئيسية عندما كان يتوسل للحصول على بيتزا عندما تم رفض بطاقته. لكن الحلقة التي تصدرت عناوين الأخبار كانت عندما سحب سرواله القصير وأظهر ملابس داخلية تحمل شعار شركة المراهنات الرياضية الأيرلندية بادي باور خلال بطولة أوروبا.

مايك تايسون بطل الملاكمة للوزن الثقيل في العالم مع رغبة خاصة في الطهي للآذان أسطورة حقيقية تجول الآن مع عرضه مايك تايسون حقيقة بلا منازع قدم أداءً رائعًا في الضحك بصوت عالٍ برومانس ووقع مؤخرًا صفقة مع شركة الكازينو النرويجية للبطولة في ثلاثة إعلانات فيديو تجارية تم الإبلاغ عن تايسون الذي اشتهر بكونه مريضًا وغير موثوق به بأنه سهل التعامل معه من قِبل مالكي الكازينو.

صموئيل إل جاكسون هل يمكن الإشارة إلى صامويل إل جاكسون كشخص رياضي تصويتنا بنعم وذلك لأربعة أسباب رقم 1 هو الآن المتحدث باسم Bet365 أكبر شركة مراهنات رياضية عبر الإنترنت في العالم رقم 2 إنه أحد أفضل لاعبي الغولف المشهورين في العالم على الرغم من أنه كاد أن يقتل سيدة عجوزًا بتسديدة خاطئة رقم 3 لعب دور كين كارتر في رقم 4 إنه متعصب للرياضة مثلنا تمامًا.

التفكير من خلال المراهنات الإعلامية والرياضية

كان هناك وقت كان فيه محتوى المقامرة يشعر بالضعف ربما يرجع ذلك إلى أن وسائل الإعلام الرئيسية لم تكن تتحدث عن ذلك في الواقع إذا تحدث شخص ما في وسائل الإعلام عن الرهان فإن الناس سوف يضحكون أو يرتعدون هل تتذكر كيف كان برنت موسبرغر يشير دائمًا إلى خط اللعبة أثناء بث كرة القدم في الكلية كان المنتجون هم من يتأرجح ومع ذلك كان الناس طوال الوقت يراهنون على الألعاب لكن المنظمين ودوريات الدوري قالوا إن ذلك غير مسموح به بالطبع كانوا يعرفون أن المراهنات الرياضية هي التي أدت إلى جذب المشاهدين والنقرات والمال لكن كل ذلك كان له هذا الشعور الخاطئ.

يُسمح الآن بالمراهنات الرياضية في العديد من الولايات والمزيد قادم والبطولات على ما يرام معها سيضم موسم 2020 NFL ثاني أكبر فريق رياضي محترف يلعب في عاصمة المراهنات في العالم لاس فيجا حقيقة أن NHL و NFL سمحا لـ Vegas بأن يكون لديها فريق يقول الكثير عن مكاننا مع المراهنات الرياضية مقبولة وأجرؤ على قول شجع

كيف نشجع شخص ما على المراهنة

تقدم هذه المقالة أدناه من قبل Axios بعض الإشارات إلى مدى المراهنة على المسوقين وسائل الإعلام على المراهنات الرياضية تقوم وسائل الإعلام بالتسويق للأشخاص الذين قد يميلون إلى المراهنة على الألعاب الرياضية من خلال تزويدهم بمحتوى عن المراهنات الرياضية وهذا ليس نوعًا من التسويق غير الرسمي.

تقوم شركات الإعلام الكبيرة هذه بالتوظيف للحصول على محتوى المراهنات الرياضية سيكون هناك أشخاص في Fox و CBS وشبكات أخرى وشركات محتوى يركزون فقط على محتوى المراهنات الرياضية تعرف وسائل الإعلام ما يلزم لجعل الأشخاص ينقرون على روابطهم ويصبحوا معجبين بمحتواهم إنهم يعرفون أن المقامرين الرياضيين يتوقون إلى هذه المعلومات معلومات مثل الاتجاهات والإحصاءات والتنبؤات والقصص والأفكار.

أنماط المراهنات الرياضية

أقرت البطولات الرياضية المحترفة أخيرًا أن المراهنات الرياضية مفيدة للأعمال وهم يسمحون بذلك سيستمر أفضل الرياضيين الذين كانوا بالفعل في اللعبة في البقاء في اللعبة ومن المحتمل أن يكون هناك مجموعة جديدة من المراهنين على الرياضات ترى وسائل الإعلام ببساطة أن العلاقة بين الرياضة والمقامرين فرصة لإنتاج محتوى يزيد الإيرادات وبينما كان الاتصال موجودًا دائمًا لم يعد خاطئًا بعد الآن إذا كانت وسائل الإعلام على حق والتي أود أن أقول إن الاحتمالات لصالحهم فسوف يفوزون بالرهان الذي يراهنون على المراهنات الرياضية.

عندما يتعلق الأمر بالتغطية التحريرية فإن سوق المراهنات الرياضية يزدحم بالفعل على مر السنين أنشأ العديد من الناشرين الرياضيين بما في ذلك Bleacher Report و ESPN و Sports Illustrated قطاعات محتوى مخصصة للمراهنات الرياضية وفي عام 2017 شكلت مجموعة Chernin Group شركة وسائط رياضية جديدة The Action Network مكرسة لتغطية المراهنات الرياضية.

لماذا ينبغي أن تشارك في المراهنات الرياضية

الإجراء لم يعد موجودًا في التغطية فحسب ودخل الناشرون أعمال المراهنات الرياضية بأنفسهم مدفوعة بإلغاء المحكمة العليا للحظر المفروض على المراهنات الرياضية خارج نيفادا في مايو 2018 وإضفاء الشرعية على هذا العمل بعد شهر من ولاية نيو جيرسي قامت شركة نايك ذات مرة بإدارة حملة تسويقية تظهر فيها لاعبة معروفة وهي تجري بأسرع ما يمكن من مهووس بالمنشار تاج لاين لماذا الرياضة ستعيش لفترة أطول تم سحب الحملة بسرعة بسبب الاحتجاجات.

في الأسبوع الماضي طرح كل من Fox Sports و 1xbet تطبيقات المراهنات الرياضية الخاصة بهما في هذه الأثناء أطلقت Barstool Sports موقعًا مستقلاً Barstool Bets يقدم مسابقات مجانية مع جوائز نقدية بدلاً من الرهان الفعلي وأطلقت Vox Media منشورًا للمراهنات الرياضية مع DraftKings يسمى DraftKings Nation.

بالنسبة للناشرين مثل 1xbet يعد الدخول في مجال المراهنات الرياضية امتدادًا منطقيًا لتغطيتهم للمراهنات الرياضية والتي كانت في حد ذاتها ومماثلة للرياضات الخيالية امتدادًا منطقيًا لتغطيتهم الرياضية التقليدية من بين أربعة إلى خمسة ملايين شخص يستخدمون تطبيق 1xbit الرائد الذي لا يراهن كل شهر يراهن ما يقرب من نصف هؤلاء الأشخاص على الرياضة وفقًا لما ذكره ليفي الذي استشهد بأبحاث طرف ثالث للإحصاء رفض متحدث باسم 1xbit مشاركة هذا البحث مع Digiday بما في ذلك اسم الشركة التي أجرت الدراسة ومنهجيتها.

أهم طرق المشاركة في المراهنات الرياضية

في الماضي كان الناس يقرأون مقالات أو يشاهدون مقاطع فيديو عن ممتلكات هؤلاء الناشرين والتي من شأنها أن تطلعهم على الرهانات التي يقومون بها في أماكن أخرى ولكن مع تحول المراهنات الرياضية إلى قوانين قانونية على نطاق واسع يمكن للناشرين سد هذه الفجوة وتحويل ذلك إلى مصدر دخل لأنفسهم قال الرئيس التنفيذي لشركة 1xbet فلسفتنا الكاملة هي أننا إذا فعلنا ذلك بشكل صحيح ومنح الناس فرصة للمراهنة ضمن 1xbet فلن يذهبوا إلى أي مكان آخر.

علاوة على ذلك نظرًا لأن المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة يحصلون على حق الوصول القانوني إلى المقامرة الرياضية فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة جمهور الأشخاص المهتمين بالمقالات ومقاطع الفيديو التي ستساعدهم في تحديد كيفية وضع رهاناتهم ويمكن أن يساعد هذا المحتوى بدوره في تحويل غير المراهنون في المراهنون.