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الكويت تعلن تسجل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
بعد واقعة "التعري والفحص القسري".. أستراليا تطالب قطر بتفسير رسمي
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
اسال مع دعاء | فقرة جمعية البر والتقوى - 22 أكتوبر 2020 | التكافل بين الناس
مصر
Al Nahar TV
الخميس 22 أكتوبر 2020 11:07 مساءً
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