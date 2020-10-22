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الكويت تعلن تسجل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
بعد واقعة "التعري والفحص القسري".. أستراليا تطالب قطر بتفسير رسمي
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر
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الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 03:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
”مش هندخلك المدرسة من غير حجاب“.. إجبار طالبات على ارتداء الحجاب يثير جدلا في مصر
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 22 أكتوبر 2020 11:05 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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