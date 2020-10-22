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أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن الاقتراب أو العبث بأي من معداتها ومحطات التحويل وغرف الكهرباء التابعة لها، يشكل خطراً حقيقياً وقد يكون مميتاً (لا قدر الله)، جاء ذلك تعليقاً من الشركة على مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لإحدى السيدات وهي تستخدم الكهرباء من محول الشركة مباشرة، وحرصت "السعودية للكهرباء" على التحقق من الواقعة، حيث اتضح لها ثبوتها في أحد مواقع الشركة بمدينة عرعر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة هناك.

وتهيب "السعودية للكهرباء" بكافة مشتركيها، الابتعاد عن معدات وآليات الشركة، التي لا يجب أن يتعامل معها سوى الفنيين والمختصين الذين يطبقون كافة إجراءات السلامة، ومرخصين من قبل الشركة أو المقاولين التابعين لها.

وتدعو الشركة الجميع، للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالسلامة عبر حساب صديق الكهرباء @alKahrabaFriend وستكون فرقنا الميدانية حاضرة على الفور لمعالجتها.

كما توضح في الوقت نفسه، أن كافة قنواتها الأخرى متاحة على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومعالجتها عبر مركز البلاغات 933، أو حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو تطبيق الكهرباء @ALKAHRABA.السعودية للكهرباء