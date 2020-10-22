أخبار عاجلة

#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل -
"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير -
"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور" -
بعد واقعة "التعري والفحص القسري".. أستراليا تطالب قطر بتفسير رسمي -
الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد -
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات" -
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين -
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر -
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. ON Sport

شاكر عبد الفتاح : لابد من مساندة نادي الترسانه لرجوعه إلي مكانه الطبيعي - Be ONTime

Print
مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - حلقة السبت 24/10/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة

ملعب ONTime - حلقة السبت 24/10/2020 مع سيف زاهر - الحلقة الكاملة

ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "حازم إمام ووليد صلاح الدين وأيمن منصور " بتاريخ 24/10/2020

ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "حازم إمام ووليد صلاح الدين وأيمن منصور " بتاريخ 24/10/2020

جمهور التالتة - محمد صلاح: أحمد حسن كوكا من أفضل المهاجمين ولكنه ليس محظوظا مع منتخب مصر

جمهور التالتة - محمد صلاح: أحمد حسن كوكا من أفضل المهاجمين ولكنه ليس محظوظا مع منتخب مصر

جمهور التالتة - محمد صلاح يوضح دور عبدالله السعيد في بيراميدز.. ولماذا لم ينجح جون انطوي مع الأهلي؟

جمهور التالتة - محمد صلاح يوضح دور عبدالله السعيد في بيراميدز.. ولماذا لم ينجح جون انطوي مع الأهلي؟

شبكة عيون الإخبارية