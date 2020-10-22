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#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:43 مساءً
"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:43 مساءً
لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:43 مساءً
"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:43 مساءً
بعد واقعة "التعري والفحص القسري".. أستراليا تطالب قطر بتفسير رسمي
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:43 مساءً
الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:29 مساءً
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات"
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر
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الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
محمود محيى الدين يشرح أجندة أهداف صندوق النقد الدولى للمرحلة القادمة
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فيديو اليوم السابع
الخميس 22 أكتوبر 2020 10:52 مساءً
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