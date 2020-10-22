"الرويلي" يختتم زيارته التفقدية للمنطقة الشمالية ويطلع على جاهزية الموقف العسكري

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نقل تحيات خادم الحرمين وولي عهده.. وأشاد بالاحترافية التي وصلت إليها القوات المسلحة

اختتم رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس, زيارته التفقدية للمنطقة الشمالية التي شملت قوة حفر الباطن، وقوة الواجب بشعبة نصاب يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وذلك بعد أن زار في وقت سابق قوة طريف، وعرعر، ورفحاء.

وتفصيلاً.. نقل خلال الزيارة تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.

واطلع رئيس هيئة الأركان العامة على جاهزية الموقف العسكري، كما جرى استعراض إيجاز لكل قوة على حدة وزيارتها.

وفي ختام الزيارة، استمع إلى الإيجاز النهائي عن المنطقة بقيادة المنطقة الشمالية.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالاحترافية والجاهزية التي وصلت إليها القوات المسلحة وهي ملتزمة ومتقيدة بجميع الاحترازات لجائحة كورونا بدعم من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

القوات المسلحة