الدفاع المدني والجهات المساندة تواصل جهودها في إخماد حرائق الغابات بتنومة

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إخلاء منزل مجاور تحسبًا لاتساع رقعة الحريق وإعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة

تواصل الفرق الميدانية للدفاع المدني والجهات المساندة أعمالها في إخماد الحرائق التي اندلعت أمس في جبل غلامة بقرية الظهارة بمحافظة تنومة شمال منطقة عسير.

وتقوم القيادة الميدانية الموحدة التي وجّه بتشكيلها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمحافظة تنومة، بتقديم المساندة والدعم للفرق الميدانية وإدارة الحدث تحت إشراف من غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة واتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية لمحاصرة الحريق منها إخلاء منزل مجاور من السكان تحسبًا لاتساع رقعة الحريق، وإعادة التيار الكهربائي للقرى المجاورة بعد التأكد من سلامتها وتطبيق جميع التدابير الاحترازية والوقائية، فيما تتابع غرفة العمليات المشتركة تنظيم الحركة المرورية على الطريق المحاذي لموقع الحريق.

الدفاع المدني مدني عسير