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برامج لتنفيذ الحملة التوعوية للحد من التعديات بـ"تعليم عسير"

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برامج لتنفيذ الحملة التوعوية للحد من التعديات بـ"تعليم عسير" برامج لتنفيذ الحملة التوعوية للحد من التعديات بـ"تعليم عسير"
بتوجيه "تركي بن طلال" ومشاركة جهات حكومية وإعلامية

برامج لتنفيذ الحملة التوعوية للحد من التعديات بـ

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير خطة لتنفيذ الحملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات، والتي وجّه بإطلاقها الأمير تركي بن طلال، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والإعلامية ممثلة في الإمارة وجامعة الملك خالد, والأمانة وبلدياتها, وإدارات التعليم في المحافظات، وفرع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونشامى عسير، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المتنوعة في خطوة تهدف إلى إيضاح الموقف الشرعي والأخلاقي والنظامي من التعدي، وبيان أضراره على الاقتصاد والإنسان والبيئة، وكذلك تأكيد أهمية مكافحته في تجويد الحياة والتخطيط لمستقبل الأجيال.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن خطة الإدارة تتضمن بث رسائل توعوية من مراكز الاتصال لطلاب وطالبات التعليم, وتخصيص جزءٍ من الحصص الدراسية للتعريف بالظاهرة, وتنظيم منافسات ومسابقات طلابية لإنتاج أفضل عمل توعوي وذلك من خلال "تصاميم وفيديوهات, وموشن وجرافيكس"، وإجراء لقاءات مصورة للطلاب والطالبات للحديث عن مفهوم التعدي على المقدرات المدرسية كالكتابة على الجدران وإتلاف الأثاث وإهانة الكتب وسبل الحد منها ومواكبة هذه البرامج من خلال النشر الإلكتروني عبر الحسابات الرسمية للمكاتب والمدارس, وكذلك عن طريق الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية، فضلاً عن تنظيم معرض للحملة.

يُذكر أن الحملة التوعوية تواكب توجه إمارة المنطقة لتشكيل وتأسيس غرفة دائمة لمعالجة ظاهرة التعديات.تعليم عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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