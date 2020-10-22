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رابطة دوري المحترفين توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإرادة

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رابطة دوري المحترفين توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإرادة رابطة دوري المحترفين توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإرادة
تشمل مجال الخدمات الرياضية الاجتماعية

رابطة دوري المحترفين توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإرادة

وقعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، في مجال الخدمات الرياضية الاجتماعية.

وتهدف المذكرة التي وقعها من جانب الرابطة المدير التنفيذي عبدالعزيز الحميدي، ومدير الإعلام في الجمعية ماجد الفهمي، وبحضور الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة الجمعية، وكذلك المهندس عبدالعزيز بن حسن العفالق رئيس مجلس إدارة الرابطة، في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة، إلى تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي، وتمكينه ليكون أكثر فاعلية، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة العربية 2030.

وتأتي هذه الاتفاقية إيماناً من الرابطة بمسؤولياتها الاجتماعية، ودورها الهام تجاه القطاع الثالث (غير الربحي)، والتي تمكّنها من الاستفادة من المواهب الرياضية من مستفيدي الجمعية، وكذلك من إمكاناتهم وأعمالهم الرياضية، إلى جانب دعم أعمال الجمعية إعلامياً ورياضياً من خلال المسابقات التي تشرف رابطة الدوري السعودي عليها.رابطة الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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