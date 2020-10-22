أخبار عاجلة

#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل -
"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير -
"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور" -
بعد واقعة "التعري والفحص القسري".. أستراليا تطالب قطر بتفسير رسمي -
الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد -
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات" -
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين -
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر -
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سباق الرئاسة الأمريكية .. تسليم 100 مليون بطاقة اقتراع بريدية للناخبين

Print
سباق الرئاسة الأمريكية .. تسليم 100 مليون بطاقة اقتراع بريدية للناخبين سباق الرئاسة الأمريكية .. تسليم 100 مليون بطاقة اقتراع بريدية للناخبين
زيادة بنسبة 162% عن انتخابات 2016

سباق الرئاسة الأمريكية .. تسليم 100 مليون بطاقة اقتراع بريدية للناخبين

أفادت دائرة البريد الأمريكية اليوم (الخميس)، بأنها سلمت أكثر من 100 مليون بطاقة اقتراع فارغة أو مكتملة منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي لانتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

من ناحية أخرى، ذكر مسؤولو البريد خلال إيجاز إعلامي أن خدمة البريد في وضع جيد لتقديم بطاقات الاقتراع في الوقت المناسب، وفقًا لـ "رويترز".

وأضافوا أن 523 مليون بطاقة من البريد الانتخابي أدخلت إلى الخدمات البريدية الأمريكية، بزيادة قدرها 162 في المائة عن انتخابات عام 2016.الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة

لليوم التانى ..تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب

لليوم التانى ..تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب

تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020

تغطية خاصة من شبكة تليفزيون النهار للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020

في بيانهم الختامي .. وزراء مكافحة الفساد بالعشرين يرحبون بمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية

في بيانهم الختامي .. وزراء مكافحة الفساد بالعشرين يرحبون بمبادرة الرياض الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية

شبكة عيون الإخبارية