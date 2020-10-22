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شاهد.. هلال الطائف ينفّذ حملات للتوعية من سرطان الثدي

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بعدد من المجمعات التجارية بالمحافظة

شاهد.. هلال الطائف ينفّذ حملات للتوعية من سرطان الثدي

نفذ الفريق التطوعي التابع للهلال الأحمر السعودي بالطائف، حملات توعوية في "شهر التوعية من سرطان الثدي"، بعدد من المجمعات التجارية بالمحافظة.

الحملة جاءت لدعوة السيدات بأهمية الفحص المبكر للوقاية من سرطان الثدي والتوعية بأهمية إجراء الفحوصات المبكرة لذلك.

وقام الفريق النسائي التطوعي بتزويد وتثقيف السيدات، لتصحيح المفهوم الخاطئ عن هذا المرض بتنسيق العديد من التوزيعات وعمل نسخة إلكترونية توعوية لتسهيل نشرها والاطلاع عليها.

وأوضح الفريق النسائي أن تسمية هذه الحملة "لأنك قوية.. افحصي الآن"؛ لأن أكثر حالات سرطان الثدي في المملكة تكتشف في مراحل متأخرة والسبب الرئيس يعود إلى اعتقاد كثير من السيدات بأن عدم ظهور الأعراض يعني عدم وجود المرض؛ مما يؤدي إلى تأجيل الكشف المبكر.

يذكر أن جهود هذه الحملة لتعزيز الوعي الصحي والتخفيف من عبء المرض.

شاهد.. هلال الطائف ينفّذ حملات للتوعية من سرطان الثدي

شاهد.. هلال الطائف ينفّذ حملات للتوعية من سرطان الثدي

شاهد.. هلال الطائف ينفّذ حملات للتوعية من سرطان الثدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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