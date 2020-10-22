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مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من الشباب المصريين الدارسين بالخارج

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مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من الشباب المصريين الدارسين بالخارج مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من الشباب المصريين الدارسين بالخارج

مصراوي Masrawy

07:02 م الخميس 22 أكتوبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ظهر اليوم، وفدًا من الشباب المصريين الدارسين بالخارج، الموجودين داخل خلال الفترة الحالية.

وتعرَّف الوفد المشارك في مبادرة «شباب الدارسين بالخارج» التي ترعاها وزارة الهجرة المصرية، على جهود مرصد الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية.

وتعرَّف الوفد -من خلال شرح مفصَّل- على المهام التي تؤديها كافة وحدات المرصد في متابعة أحوال المسلمين حول العالم، ومساعدتهم على الاندماج الإيجابي داخل مجتمعاتهم مع الحفاظ على هويَّتهم الإسلامية.

من جهتهم، أعرب أعضاء وفد «شباب الدارسين بالخارج» عن تقديرهم للدور الذي يقوم به مرصد الأزهر في مكافحة التطرف ومتابعة أحوال المسلمين، مشيدين بأنشطة المرصد وتقاريره المكتوبة والمرئية بـ12 لغة، وجهوده داخل مصر وخارجها.

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