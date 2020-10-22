بـ 114 شوطاً .. بداية مثيرة في أول أيام سباق النعيرية للهجن

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تتواصل منافساتها غداً الجمعة من خلال إقامة 30 شوطاً

انطلق اليوم سباق النعيرية للهجن والذي يستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطاً، منها 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحًا و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً حقايق على مسافة 3 كلم وسط إثارة كبيرة، حيث حقق المركز الأول في الشوط الأول أبكار معيض محمد مانع اليامي، وحقق المركز الأول في الشوط الثاني قعدان سالم مسلم العامري، وفي الشوط الثالث أبكار جاء معيض محمد مانع اليامي في المركز الأول، وفاز صالح فرج الرزقي بالشوط الرابع قعدان، محمد صالح الرزقي بالشوط الخامس أبكار، وعبدالله علي المري بالشوط السادس قعدان، وفهد عبدالله الشمري بالشوط السابع أبكار، وفيصل هادي سعيد المري بالشوط الثامن قعدان، وسالم مسلم حمرور العامري بالشوط التاسع أبكار، وسالم مسلم حمرور العامري بالشوط العاشر قعدان، وسليمان سلامة الجهني بالشوط الحادي عشر أبكار، ومحمد عبدالرحمن الشلوي بالشوط الثاني عشر قعدان، وحمد سعيد المري بالشوط الثالث عشر أبكار، وعلي صالح المري بالشوط الرابع عشر قعدان، وراشد حسين المري بالشوط الخامس عشر أبكار، ومترك الدوسري بالشوط السادس عشر عقدان، وعلي ناصر المري بالشوط السابع عشر أبكار، وصالح راشد المري بالشوط الثامن عشر قعدان، وسليمان عبيد الدوسري بالشوط التاسع عشر أبكار، وحمد محمد المري بالشوط العشرين قعدان، وهادي صالح اليامي بالشوط الحادي والعشرين أبكار، وفرج مانع سالم الرزقي بالشوط الثاني والعشرين والأخير للفترة الصباحية للقعدان.

وفي الفترة المسائية أقيمت 10 أشواط "حقايق "بكار – قعدان" لمسافة 3 كلم، وحقق سليمان سلامة الجهني المركز الأول في الشوط الأول، وحمد محمد المري المركز الأول في الشوط الثاني، وكانت المفاجأة في السباق الثالث حينما خطف الامريكي قاسم أبوناصر المركز الأول بعد منافسة قوية، وفي الشوط الرابع حل محمد مبارك المري أولاً، وفاز عبدالله دخيل الله الجهني بالمركز الأول في الشوط الخامس، وفاز حمد محمد المري بالمركز الأول في الشوط السادس، وخطف خليل سالم المري المركز الأول في الشوط السابع، وكذلك طالب صالح آل رزق في الشوط الثامن وناصر غزاي العتيبي في الشوط التاسع، وكان ختام اليوم فوز بنيان عبدالله آل عامر بالمركز الأول في الشوط العاشر.

وتتواصل منافسات سباق النعيرية غداً الجمعة من خلال إقامة 20 شوطاً في الفترة الصباحية ستكون مخصصة للقايا "بكار – قعدان" مسافة 4 كلم، و10 أشواط للفترة المسائية أربعة أشواط للرموز وستة مفتوحة.