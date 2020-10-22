أخبار عاجلة

#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل -
"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير -
"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور" -
بعد واقعة "التعري والفحص القسري".. أستراليا تطالب قطر بتفسير رسمي -
الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد -
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات" -
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين -
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر -
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بوتين": هيمنة أمريكا وروسيا على العالم أصبحت جزءًا من الماضي

Print
"بوتين": هيمنة أمريكا وروسيا على العالم أصبحت جزءًا من الماضي "بوتين": هيمنة أمريكا وروسيا على العالم أصبحت جزءًا من الماضي
أعرب عن استعداده لمناقشة المشكلات الدولية مع بلدان أخرى

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، أن هيمنة والولايات المتحدة الأمريكية على العالم أصبحت جزءًا من الماضي.

وأعرب عن استعداده لمناقشة المشكلات العالمية مع دول أخرى إذا دعت الحاجة، وفقاً لـ"رويترز".

ورأى الرئيس الروسي أثناء مشاركته في اجتماع لنادي فالداي للحوار، أن الصين وألمانيا تتجهان نحو وضع القوة العظمى من حيث نفوذهما السياسي والاقتصادي.

وحول الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل، عبر "بوتين" عن أمله أن تكون الإدارة الجديدة مستعدة للحوار حول الأمن والسيطرة على الأسلحة النووية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا.. الانفجار في ناقلة نفط في بحر آزوف تسبب بفجوة يصل حجمها إلى 12 مترا

روسيا.. الانفجار في ناقلة نفط في بحر آزوف تسبب بفجوة يصل حجمها إلى 12 مترا

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

روسيا.. 16710 إصابات كورونا جديدة والحصيلة تتجاوز 1.5 مليون حالة

روسيا تسجل 296 وفاة و16521 إصابة جديدة بكورونا

روسيا تسجل 296 وفاة و16521 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية