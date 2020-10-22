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"أكناف" الباحة توقع اتفاقية تعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة

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تتضمن تقديم الخدمات الصحية لمستفيدي الجمعية

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالباحة "أكناف"، اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة، لتحقيق التكامل بين الجمعيات الخيرية والقطاع الحكومي.

تتضمن الاتفاقية تبادل الخدمات الاستشارية بين الطرفين وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين من برامج الجمعية وإقامة البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية المشتركة وإبراز هذه الجهود إعلاميًّا.

وأشاد رئيس مجلس إدارة "أكناف" سعيد بن أحمد الغامدي، بالاتفاقية التي تساهم في دعم برامج الجمعية.

وعبر عن تقديره للشؤون الصحية بالمنطقة ومديرها ولجميع المسؤولين عن هذه الاتفاقية، والتي تعود بالنفع على المستفيدين من خدمات الجمعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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