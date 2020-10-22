"الحربي" يعقد اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات بموارد الرياض

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ناقش الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل وطرق تجاوزها

عقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي اليوم اجتماعاً مع منسوبي وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي بحضور مساعده لقطاع العمل أ. عبدالكريم عسيري لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة في الوحدة.

بدأ الاجتماع بمناقشة بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه فريق العمل وطرق تجاوزها والتغلب عليها، ثم ألقى الدكتور الحربي كلمة شكر فيها جميع منسوبي الوحدة على الجهود التي يبذلونها في سبيل خدمة المستفيدين، مثمناً لهم الإنجازات التي اطلع عليها خلال العرض المرئي عن الوحدة.



وفي الختام قدم مدير وحدة استقبال العاملات المنزليات بمطار الملك خالد الدولي دروعًا تذكارية للمدير العام ومساعده بالنيابة عن جميع موظفي الوحدة، كما كرم الدكتور الحربي منسوبي الوحدة بشهادات تقدير.