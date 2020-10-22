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إغلاق ميكرفون من يقاطع .. الأمريكيون يترقبون المناظرة الأخيرة لـ"" و"بايدن"

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إغلاق ميكرفون من يقاطع .. الأمريكيون يترقبون المناظرة الأخيرة لـ"ترامب" و"بايدن" إغلاق ميكرفون من يقاطع .. الأمريكيون يترقبون المناظرة الأخيرة لـ"" و"بايدن"
وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب "كورونا"

إغلاق ميكرفون من يقاطع .. الأمريكيون يترقبون المناظرة الأخيرة لـ

تنعقد اليوم (الخميس) المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في ناشفيل بولاية تينيسي قبل 12 يوماً من الانتخابات الرئاسية وسط ترقب الأمريكيين لما سيصدر عن المتنافسين.

واتسمت المناظرة الأولى بتراشق الألفاظ غير اللائقة بين الجانبين، فقد وصف المرشح جو بايدن منافسه بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد "ترامب" أنه "لا يمت إلى الذكاء بصلة" في إشارة إلى "بايدن".

ولا شيء يدل حاليًا على أن اللهجة ستكون هذه المرة لائقة أكثر أو بناءة رغم أنه سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء ، لكن لتجنب الفوضى التي سادت المناظرة الأولى، سيتم قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة، الأمر الذي اعتبره "ترامب" مساء أمس من البيت الأبيض أنه "غير منصف".

وكرر "ترامب" انتقاداته للصحافية كريستن ويلكر، التي ستدير المناظرة، متهماً إياها بأنها "يسارية ديمقراطية متصلبة"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكثف "ترامب" في الأيام الماضية هجماته الشخصية على نزاهة منافسه، معتبراً أن عائلة "بايدن" "مؤسسة إجرامية".

وبقي "بايدن" لليوم الثالث على التوالي في منزله في ديلاوير، وليس هناك على برنامجه أي لقاء انتخابي عام، لكن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان في الواجهة بعد أشهر من حملات افتراضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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