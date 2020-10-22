تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 02:43 مساءً
"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 02:43 مساءً
لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 02:43 مساءً
"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور"
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 02:43 مساءً
بعد واقعة "التعري والفحص القسري".. أستراليا تطالب قطر بتفسير رسمي
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 02:43 مساءً
الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 02:29 مساءً
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات"
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال
-
الأحد 25 أكتوبر 2020 02:22 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
لعلهم يفقهون - الشيخ خالد الجندي: الوطن قاسم مشترك في كل طاعة نفعلها لله
DMC
DMC
الخميس 22 أكتوبر 2020 05:19 مساءً
92
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
dmc
مواضيع متعلقة
انتخابات نواب مصر - الإجراءات التي إتخذتها الدولة لتوفير التسهيلات الخاصة بإجراء العملية الإنتخابية
DMC
الأحد 25 أكتوبر 2020 11:26 صباحاً
انتخابات نواب مصر-مراسل "dmc" محمد سعيد من الإسكندرية يرصد إستعدادات لجان"انتخابات مجلس النواب 2020"
DMC
الأحد 25 أكتوبر 2020 11:26 صباحاً
انتخابات نواب مصر - إنتشار أمني مكثف لتأمين عملية المشاركة في الإنتخابات
DMC
الأحد 25 أكتوبر 2020 11:26 صباحاً
انتخابات نواب مصر- مراسلو"dmc" يرصدون إستعدادات لجان "انتخابات مجلس النواب 2020" لليوم الثاني
DMC
الأحد 25 أكتوبر 2020 11:26 صباحاً
السابق
8 الصبح - تقرير "الباشمراسل" من وسط 100 طالب في الجامعة بتعرف ازاي انه في سنة أولى؟
التالى
لعلهم يفقهون - د. هاني تمام يروي قصة المرأة التي رأت نور النبوة في وجه عبد الله أبي النبي ﷺ
Tweets by @3yonNews