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فرق "مدني فيفاء" تخمد حريقيْن.. دون تسجيل أي إصابات‎

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بحشائش ومدرجات زراعية بجبلي الدفرة وبقعة نيد مجبا

فرق

استطاعت فرق الدفاع المدني بمحافظة فيفاء، السيطرة على حريقين اندلعا في حشائش ومدرجات زراعية في الدفرة ونيد مجبا، دون تسجيل أي إصابات.

وقال ‏الدفاع المدني عبر حسابه في "تويتر": "مدني ‎فيفا" يتمكّن من محاصرة وإخماد حادثي حريق نشبا في حشائش ومدرجات زراعية "بجبل الدفرة وجبل بقعة نيد مجبا"، دون وقوع إصابات.

يذكر أن نسبة الحرائق في محافظة فيفاء قد زادت خلال هذه الفترة؛ حيث اندلعت عدة حرائق في مواقع مختلفة من المحافظة، من أهم أسبابها كثرة الجفاف الذي تشهده المحافظة هذا الموسم من العام، والرياح التي تزيد من اتساع نطاق النيران.

فرق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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