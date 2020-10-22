أخبار عاجلة

#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل -
"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية -
لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير -
"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور" -
بعد واقعة "التعري والفحص القسري".. أستراليا تطالب قطر بتفسير رسمي -
الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد -
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات" -
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين -
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر -
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.. "الهلال" يفقد أول نقطتين بعد التعادل مع "أبها"

Print

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..

فقد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال عصر اليوم أول نقطتين في صراعه للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بأبها ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

كان الهلال البادئ بالتسجيل عبر لاعبه أندريه كاريلو في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل اللاعب سعد بقير لأبها في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الهلال للنقطة رقم 4، كما حصد فريق أبها أول نقطة له في المسابقة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية