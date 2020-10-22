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نتج عنه 16 إصابة.. 5 فرق إسعافية تباشر حريق عمارة سكنية بالرياض

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فيما تابع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الحدث أولًا بأول

نتج عنه 16 إصابة.. 5 فرق إسعافية تباشر حريق عمارة سكنية بالرياض

باشرت خمس فرق إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض اليوم حادث حريق في عمارة سكنية بشرق الرياض، والذي نتج عنه 16 إصابة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عند الساعة 06:30 بوجود حريق في إحدى العمائر السكنية، وتم توجيه خمس فرق إسعافية؛ حيث وصلت أول فرق خلال ثماني دقائق إضافة لتواجد القيادة الميدانية بالموقع، إضافة لفرقة إسعافية داعمة من جهات أخرى، وتبين وجود 16 إصابة منها 15 إصابة طفيفة تم علاجها في الموقع، فيما تم نقل حالة متوسطة لمستشفى الإيمان.

وأضاف الجلاجل أنه بعد التأكد من عدم وجود أي إصابات أخرى في الموقع عادت الفرق الإسعافية لمواقعها بعد انتهاء الحدث عند الساعة الثامنة وعشر دقائق.

من جانبه تابع مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض د. أحمد الخريصي، الحدث أولًا بأول والاتصال المباشر بالزملاء والقيادة الميدانية والتقارير، وأطمأن لسلامة الزملاء المسعفين المشاركين في الحدث ورجال الدفاع المدني والمصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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