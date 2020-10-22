أخبار عاجلة

الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد -
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات" -
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين -
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر -
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال -
نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20" -
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد -
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد -
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة -
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البيئة" توقع مذكرة لتسهيل تنفيذ منح التصاريح البيئية لمشروع "أمالا"

Print
للتحقق من استيفاء الدراسات البيئية لجميع المتطلبات والاشتراطات

رعى وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة أمالا، بهدف تسهيل عمليات تنفيذ ومنح التصاريح والموافقات البيئية لمشروع "أمالا"، وتعزيز التعاون للحفاظ على البيئة.

وقد وقّع المذكرة وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، والرئيس التنفيذي لشركة أمالا نيكولاس نيبلز، وبموجب المذكرة، يقوم الطرفان بتشكيل فريق عمل مشترك لتنفيذ بنود المذكرة، وتعيين استشاري مستقل مختص في الدراسات البيئية ومرخص له من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لعمل دراسات بيئية خاصة بالمشروع لتقييم الأثر البيئي، وكتابة تقارير التدقيق البيئي ومراجعة الأداء التشغيلي، وذلك تمهيداً لإصدار التصاريح والموافقات البيئية اللازمة لأنشطة البناء والتشغيل.

ووفقاً للمذكرة، سيعمل فريق عمل الوزارة، على استكمال إصدار التراخيص البيئية وتسريعها، والتأكد من الالتزام برؤية مشروع أمالا، والتحقق من استيفاء الدراسات البيئية لجميع المتطلبات والاشتراطات البيئية اللازمة والمنصوص عليها في الأنظمة والمقاييس البيئية في المملكة، بالإضافة إلى العمل على التخفيف من الآثار البيئية الناتجة عن المشروع، إضافة إلى التنسيق بين المشروع والجهات الحكومية الأخرى للحصول على الموافقات اللازمة لتمكين مشروع أمالا من البدء في أعمال التنفيذ.

وتنص مذكرة التفاهم، على وضع آلية للتعاون والتنسيق بين الطرفين لتجهيز وتقديم طلبات التصاريح البيئية الخاصة بمشروع أمالا، وكذلك تأمين إصدار جميع التصاريح والتراخيص والموافقات من جميع الجهات المختصة بما في ذلك المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، واللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل

#العدل: تعيين 100 امرأة في وظيفة كاتب عدل

"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 323 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 335 خلال الـ24 ساعة الماضية

لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير

لقاء تعريفي بمسارات الثانوية العامة وأكاديمياتها بتعليم عسير

"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور"

"الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية" يفعّل حملة "الصلاة نور"

شبكة عيون الإخبارية