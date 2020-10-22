أخبار عاجلة

الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد -
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات" -
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين -
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر -
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال -
نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20" -
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد -
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد -
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة -
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سدايا" توقع مذكرة لتأسيس شراكة مع "علي بابا للحوسبة السحابية"

Print
"سدايا" توقع مذكرة لتأسيس شراكة مع "علي بابا للحوسبة السحابية" "سدايا" توقع مذكرة لتأسيس شراكة مع "علي بابا للحوسبة السحابية"
لقيادة الابتكار في المدن الذكية بالمملكة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي

وقعت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "علي بابا للحوسبة السحابية" بهدف تأسيس شراكة استراتيجية لقيادة الابتكار في المدن الذكية في المملكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2020.

وستدعم الشراكة الجديدة مساعي المملكة لتطوير مدنٍ ذكيةٍ بمواصفاتٍ عالمية يمكنها الاستجابة بفاعلية أكبر لاحتياجات ورغبات السكان للارتقاء بجودة الحياة، وستركز على دفع الابتكار والاستثمار في المدن الذكية بالمملكة بهدف تحويل مدن المملكة لتصبح أكثر استدامة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، كما ستوظف البيانات والذكاء الاصطناعي لجعل المدن أكثر ذكاءً، فضلاً عن تعزيز الأمن والسلامة.

وستعمل كل من "سدايا" و"علي بابا" على تطوير الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات؛ بما في ذلك: السلامة والأمن، والنقل، والتخطيط الحضري، والطاقة، والتعليم، والصحة، وغيرها، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات منصات الذكاء الاصطناعي لدى "علي بابا" لتمكين مدن المملكة من إدارة الخدمات العامة بذكاء، وتطوير حلولٍ تجعلها أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات سكانها.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور عبد الله بن شرف الغامدي، أن رؤية المملكة 2030 تتضمن أهدافاً واضحة لتحويل مدن المملكة إلى مدنٍ ذكية عبر الاستفادة من تقنيات بيانات المدن، بوصفها من الأصول الوطنية التي يتوجب تطويعها لتجسيد الرؤية الطموحة.

وقال: مسيرتنا نحو تطوير مدن ذكية تُصنف من بين الأذكى في العالم تسير على قدمٍ وساق في مدينة الرياض، وهذه الشراكة مع "علي بابا للحوسبة السحابية" ستدعم تسريع تحول مدننا، من خلال تمكين التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي بدورها ستسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين نوعية حياة مواطنينا.

من ناحيته أعرب المدير العام للشرق الأوسط وأفريقيا في علي بابا للحوسبة السحابية، فيليب لوي، عن سعادته بالتعاون مع "سدايا"، والحصول على فرصة للمساهمة في مشروع التحول الرقمي العالمي هذا.

وقال: إننا فخورون باعتماد منتجات "علي بابا للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي" التي أثبتت جدواها، ونحن عازمون على تسخير تجاربنا العالمية ودمجها مع الخبرات والمعرفة التي تملكها "سدايا".

وأضاف: نتطلع إلى إحداث تغييرات إيجابية في حياة السعوديين وتقديم مساهمتنا المتواضعة في تحقيق رؤية 2030.

وتأتي مذكرة التفاهم متماشية مع الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والجهود الرامية لرفع مستوى الابتكار، وزيادة قدرات المدن الذكية لتحويل المملكة إلى الاقتصاد القائم على البيانات بحلول العام 2030م.

وتتطلع كل من "سدايا" و"علي بابا" لتحقيق نتائج مثمرة في البحث العلمي والتطوير التقني والابتكار والتحول الرقمي لإثراء ودعم تطوير المدن الذكية في المملكة.سدايا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

موجز الأسبوع: أوامر ملكية واستمرارية مقاطعة المنتجات التركية وإنذار من الصحة السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية

شبكة عيون الإخبارية