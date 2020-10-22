أخبار عاجلة

الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد -
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات" -
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين -
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر -
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال -
نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20" -
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد -
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد -
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة -
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لعبة "الخبز المعلق الأردوغانية" تنقلب عليه.. حليف الأمس يقول كلمته

Print
لعبة "الخبز المعلق الأردوغانية" تنقلب عليه.. حليف الأمس يقول كلمته لعبة "الخبز المعلق الأردوغانية" تنقلب عليه.. حليف الأمس يقول كلمته
"باباجان" يوجه اتهاماً بتوظيف المشاعر القومية والإسلامية لإخفاء الحقائق

لعبة

وجه رئيس حزب الديمقراطية والتنمية التركي علي باباجان، انتقادات للتحالف الحاكم، واتهمه بتوظيف المشاعر "القومية" و"الإسلامية" لإضفاء الشرعية على ممارساته وإخفاء الحقائق عن الشعب.

كلمات "باباجان"، نائب رئيس الوزراء الأسبق والذي كان حليفًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاء تعليقًا على الحملة التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ حيث دعا المواطنين للمشاركة في حملة "الخبز المعلق" للتبرع بالخبز في ظل الأزمة الاقتصادية، وغلاء سعر الخبز.

وقال "باباجان" وفق ما أوردت صحيفة زمان التركية، إن "حزب الحركة القومية كلما أصبح حليفًا للسلطة السياسية الحاكمة أصبح الشعب التركي محتاجًا حتى إلى الخبز كما هو الحال اليوم".

وأضاف أن "القومية ليست تعليق كيس فيه رغيفا خبز لتقديمهما للمحتاجين بسبب غلاء الخبز. تعليق أكياس الخبز في الميادين ووضع شعار الحزب عليه وصورة الرئيس، ليس مساعدة ولا قومية، وإنما هو استعراض سياسي واستغلال لعاداتنا".

من جانبه، رد دولت بهجلي على تصريحات "باباجان"، متهمًا إياه بالعمالة لصالح "قوى خارجية"، وقال "ما الذي تعرفه أنت عن القومية؟ ما علاقتك أنت بالقومية أو الأمة التركية؟ استمر في اللهاث وراء أسيادك الأجانب الذين يعطونك التعليمات، وأوقعوك في أقفاصهم".

و"الخبز المعلق" عادة عثمانية؛ حيث كان المقتدرون يسددون ثمن رغيفين من الخبز رغم شرائهم رغيفًا واحدًا ويبلغون البائع أن الرغيف الآخر للمحتاجين، حيث يقوم الأخير بتعليقه كي يأخذ منه غير القادرين على سداد ثمن الخبز.

وارتفع مؤخرًا سعر رغيف الخبز في تركيا ما دفع "بهجلي" إلى إطلاق هذه الحملة التي نالت قدراً كبيراً من الانتقادات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - الحكومة لا صحة لرفع سن المعاش لـ 65 عاما خلال العام الحالي ولا زيادة في أسعار الكهرباء

اليوم - الحكومة لا صحة لرفع سن المعاش لـ 65 عاما خلال العام الحالي ولا زيادة في أسعار الكهرباء

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات 23/10/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد القطارات 23/10/2020

"الإحصاء" في تقرير أسعار العقارات: "السكنية" ارتفعت و"التجارية" انخفضت

"الإحصاء" في تقرير أسعار العقارات: "السكنية" ارتفعت و"التجارية" انخفضت

تعاملات الخميس.. هبوط أسعار النفط وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام

تعاملات الخميس.. هبوط أسعار النفط وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام

شبكة عيون الإخبارية