لعبة "الخبز المعلق الأردوغانية" تنقلب عليه.. حليف الأمس يقول كلمته

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"باباجان" يوجه اتهاماً بتوظيف المشاعر القومية والإسلامية لإخفاء الحقائق

وجه رئيس حزب الديمقراطية والتنمية التركي علي باباجان، انتقادات للتحالف الحاكم، واتهمه بتوظيف المشاعر "القومية" و"الإسلامية" لإضفاء الشرعية على ممارساته وإخفاء الحقائق عن الشعب.

كلمات "باباجان"، نائب رئيس الوزراء الأسبق والذي كان حليفًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاء تعليقًا على الحملة التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم؛ حيث دعا المواطنين للمشاركة في حملة "الخبز المعلق" للتبرع بالخبز في ظل الأزمة الاقتصادية، وغلاء سعر الخبز.

وقال "باباجان" وفق ما أوردت صحيفة زمان التركية، إن "حزب الحركة القومية كلما أصبح حليفًا للسلطة السياسية الحاكمة أصبح الشعب التركي محتاجًا حتى إلى الخبز كما هو الحال اليوم".

وأضاف أن "القومية ليست تعليق كيس فيه رغيفا خبز لتقديمهما للمحتاجين بسبب غلاء أسعار الخبز. تعليق أكياس الخبز في الميادين ووضع شعار الحزب عليه وصورة الرئيس، ليس مساعدة ولا قومية، وإنما هو استعراض سياسي واستغلال لعاداتنا".

من جانبه، رد دولت بهجلي على تصريحات "باباجان"، متهمًا إياه بالعمالة لصالح "قوى خارجية"، وقال "ما الذي تعرفه أنت عن القومية؟ ما علاقتك أنت بالقومية أو الأمة التركية؟ استمر في اللهاث وراء أسيادك الأجانب الذين يعطونك التعليمات، وأوقعوك في أقفاصهم".

و"الخبز المعلق" عادة عثمانية؛ حيث كان المقتدرون يسددون ثمن رغيفين من الخبز رغم شرائهم رغيفًا واحدًا ويبلغون البائع أن الرغيف الآخر للمحتاجين، حيث يقوم الأخير بتعليقه كي يأخذ منه غير القادرين على سداد ثمن الخبز.

وارتفع مؤخرًا سعر رغيف الخبز في تركيا ما دفع "بهجلي" إلى إطلاق هذه الحملة التي نالت قدراً كبيراً من الانتقادات.