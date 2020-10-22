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شاهد... مقطع يظهر اللحظات الأولى لانقلاب صهريج على 3 مركبات بجدة

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شاهد... مقطع يظهر اللحظات الأولى لانقلاب صهريج على 3 مركبات بجدة شاهد... مقطع يظهر اللحظات الأولى لانقلاب صهريج على 3 مركبات بجدة
وسط مطالبة متداوليه بعقوبات رادعة بعد معرفة أسباب الحادثة وتفاصيلها

شاهد... مقطع يظهر اللحظات الأولى لانقلاب صهريج على 3 مركبات بجدة

أظهر مقطع متداول وبشكل واسع لانقلاب صهريج ماء على ثلاث عربات بدوار الكرة الأرضية بطريق الملك عبدالعزيز شمال محافظة جدة؛ وسط مطالبة متداوليه بعقوبات رادعة بعد معرفة أسباب الحادثة وتفاصيلها حتى لا تكرر مثل هذه الحوادث المفزعة.

وأظهر المقطع المتداول بمواقع التواصل انقلاب صهريج ماء على ثلاث مركبات منها سيارة سقط عليها بشكل كامل وأخرى على أجزاء منها، وسط تسرب المياه التي بداخل الصهريج على المركبات والشارع، بعد أن أدت الحادثة إلى وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين، حالتان خطيرتان وأخرى متوسطة، وحالتان تم التعامل وعلاجهما في الموقع؛ من قبل الهلال الأحمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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