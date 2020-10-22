أخبار عاجلة

الافتاء الاردنية تستنكر الرسوم المسيئة للرسول محمد -
ورشة "حركية" لصيانة كراسي ذوي الإعاقة تحط رحالها في "مرات" -
الممتلكات العامة في عسير.. ثروة وطنية امتدت لها يد الحماية منذ مئات السنين -
"فاوتشي": البت في سلامة وفعالية لقاح "كورونا".. أوائل ديسمبر -
مقتل فلسطيني جراء تعرضه لضرب مبرح من قوات الاحتلال -
نيابةً عن الملك.. "الراجحي" يتسلم البيان الختامي لقمة أعمال مجموعة تواصل العمال "L20" -
حفاظًا على سلامة الطلاب.. اختبارات جامعة طيبة الدورية والنصفية عن بعد -
"تعليم تبوك" يعلن جاهزيته لاختبارات الفصل الدراسي الأول.. عن بُعد -
"موبايلي" تعزز تغطية شبكة الجيل الخامس وتصل لـ 48 مدينة -
ملك ماليزيا يرفض إخضاع البلاد لحالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طلاب جامعة "المؤسس" يحصدون 10 ميداليات عالمية في معرض وارسو الدولي

Print
في نسخته الـ 14.. وضم أكثر من 400 ابتكار قدمها مبتكرون من 20 دولة

طلاب جامعة

حصد طلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز عشر ميداليات عالمية متنوعة خلال مشاركاتهم في فعاليات معرض "وارسو" الدولي الافتراضي للاختراعات 2020 ببولندا في نسخته الـ 14، والذي أعلنت نتائجه أمس، والذي ضم أكثر من 400 ابتكار قدمها مبتكرون من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم .

وهنأ رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بهذه المناسبة طلاب وطالبات الجامعة المشاركين في معرض وارسو الدولي الافتراضي للاختراعات، وظهورهم بالصورة المشرفة، خلال خضوع أعمالهم للتحكيم من قبل لجان معتمدة من المحكمين المتخصصين في المجالات المختلفة للابتكارات والاختراعات، داعياً بالتوفيق لهم في منافسات قادمة يثرون من خلالها مجالات الاختراعات والابتكارات العلمية.

وأوضح أن المشاركات في هذه التظاهرة الطلابية العالمية يعزز تواجد الجامعة ضمن منظومة جامعات العالم، وبالأخص في مجالات تقديم الاختراعات والابتكارات العلمية، التي تدلل على علو شأن الإبداعات لدى طلاب وطالبات الجامعة .

وقال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، إن مشاركات الجامعة شملت مختلف الكليات ومنها: كلية الهندسة، والحاسبات وتقنية المعلومات، والصيدلة، حيث كانت الابتكارات المشاركة تتعلق في مجملها بـ"متعقب السيارات"، و"الحذاء المتعدد"، و"نظام إخلاء طريق الطوارئ"، و"نظام الإنارة الشمسي"، و"طفاية الحريق الآلية"، و"السلم الكهربائي الآمن"، و"إلفاء"، و"تحضير إنزيم بلازما أيونية من فضلات الطعام لتحسين صحة التربة والنبات"، و"ترياق"، و"الكشف الآلي عن المخالفات المرورية".

يذكر أنه تم إعلان نتائج المشاركات في المعرض العالمي من قبل لجنة التحكيم الدولية على الموقع الرسمي للمعرض https://iwis.polskiewynalazki.pl .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاختطاف الوهمي.. حوادث مزعومة بدوافع مختلفة

الاختطاف الوهمي.. حوادث مزعومة بدوافع مختلفة

وزيرالنقل كامل الوزير:تحركنا لمنع أي حوادث للمعديات بعد غرق معديةالبحيرة..هنلغي المعديات ونعمل كباري

وزيرالنقل كامل الوزير:تحركنا لمنع أي حوادث للمعديات بعد غرق معديةالبحيرة..هنلغي المعديات ونعمل كباري

"تقييم الحوادث في اليمن" يفنّد الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية

"تقييم الحوادث في اليمن" يفنّد الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية

"تقييم الحوادث في اليمن" يفنّد الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية

"تقييم الحوادث في اليمن" يفنّد الادعاءات الواردة من الجهات والمنظمات العالمية

شبكة عيون الإخبارية