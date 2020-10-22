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"الدوسري" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة لتعينه عضواً بالشورى

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"الدوسري" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة لتعينه عضواً بالشورى "الدوسري" يرفع الشكر للقيادة الرشيدة لتعينه عضواً بالشورى
أكد أنها دافع لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والملك والوطن

رفع مبارك بن خلف بن مبارك الدوسري الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه عضواً في مجلس الشورى.

وبهذه المناسبة أعرب الدوسري عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون دافعاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين والملك والوطن.

تقلد الدوسري العديد من المناصب القيادية في وزارة الصحة والنيابة العامة، منها رئيساً لدائرة التحقيق مع كبار المسؤولين في قضايا الفساد المالي والإداري، ورئيسًا للمكتب الفني المعني بالدراسات والبحوث القانونية والجنائية، وعضواً بمجلس النيابة العامة، وعضوًا دائماً في لجنة الردود بهيئة حقوق الإنسان، وكانت آخر مرتبة شغلها في النيابة العامة كانت (رئيس دوائر تحقيق وادعاء).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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