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اعتماد "147" مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين

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اعتماد "147" مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين اعتماد "147" مواصفة قياسية سعودية جديدة ولائحتين فنيتين
خلال اجتماع مجلس إدارة "المواصفات" المنعقد برئاسة "القصبي"

اعتماد

اعتمد مجلس إدارة الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، 147 مواصفة قياسية ولائحتين فنيتين، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بتسيير أعمال الهيئة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 177، والذي ترأسه وزير التجارة رئيس المجلس الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.

وشهد الاجتماع استعراض التقرير الربع سنوي "الربع الثالث" للأداء الاستراتيجي، واعتماد الهيكل التنظيمي، والمرحلة الأولى من مخرجات برنامج التحول الإداري والمالي.

وقد وافق المجلس على اعتماد اللائحة الفنية للأبواب والنوافذ وملحقاتها، واللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها، كما اعتمد المجلس إلزام منتجات كابلات التمديدات الكهربائية بشهادة الاعتراف الوطنية بشهادة المنظمة الدولية لبرنامج تقويم المطابقة للأجهزة والمكونات الكهروتقنية (IECEE).

واشتملت قرارات مجلس إدارة المواصفات السعودية اعتماد تكاليف خدمات منح شهادات المطابقة وفقاً للائحة الفنية للمقطورات ونصف المقطورات، وتكاليف الاشتراك في خدمة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات الخاصة.

وقد اعتمد المجلس تحديث اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة والملحقات الخاصة بها والتي تعالج عدد من خدمات المعايرة القانونية لتشمل عدادات الكهرباء، وعدادات المياه، وغيرها من الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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