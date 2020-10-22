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"البيئة" توقع مذكرة مع شركة البحر الأحمر للحفاظ على الموائل الطبيعية بالمملكة

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بما يضمن عدم تأثير عمليات التطوير على النظام البيئي الفريد الذي يميز الواجهة

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة مذكرة تفاهم، مع شركة البحر الأحمر للتطوير؛ بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية للواجهة البحرية للبحر الأحمر، والحفاظ على الموائل الطبيعية وتعزيزها، وضمان عدم تأثير عمليات التطوير على النظام البيئي الفريد الذي يميز الواجهة.

وقد وقّع مذكرة التفاهم, وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو, بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

وتستهدف المذكرة، إيجاد التعاون بين الطرفين لتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح البيئية الضرورية للمشروع حال توافقها مع معايير ومقاييس الالتزام البيئي المطبقة في المملكة، بما يتماشى مع طبيعة وحجم مشروع البحر الأحمر وجدوله الزمني.

وذكر "فقيها"، أن الوزارة تسعى لتقديم المعرفة والخبرة الواسعة في مجال الاستدامة البيئية؛ لضمان اعتماد جميع الشركات التي يتم العمل معها بأعلى المعايير، مشيراً إلى أن من شأن هذا التعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير أن يُمكِّن الشركة من مواصلة خططها الطموحة في الحفاظ على الموائل الطبيعية وتعزيزها.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير, السعي لأن تكون وجهة مشروع البحر الأحمر في مقدمة الوجهات العالمية الرائدة في تطبيق نهج السياحة المتجددة.
وتطلع إلى العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لحماية البيئة الطبيعية في منطقة المشروع والحفاظ عليها طوال مرحلة البناء وما بعدها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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