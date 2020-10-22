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"الحريري" بعد مغادرته قصر بعبدا: سأسعى لوقف الانهيار الذي يهدد لبنان وأمنه

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"الحريري" بعد مغادرته قصر بعبدا: سأسعى لوقف الانهيار الذي يهدد اقتصاد لبنان وأمنه "الحريري" بعد مغادرته قصر بعبدا: سأسعى لوقف الانهيار الذي يهدد لبنان وأمنه
قال: مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في المبادرة الفرنسية

أكد رئيس اللبنانية الجديدة المكلّف سعد الحريري، الخميس، أنه سيسعى لوقف الانهيار الذي يهدد لبنان وأمنه.

وقال "الحريري" بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ولدى مغادرته القصر الجمهوري: "أطلعني فخامة رئيس الجمهورية مشكوراً، بحضور دولة رئيس المجلس النيابي، على نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أفضت إلى تكليفي تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى الزملاء النواب، وبخاصة الذين شرفوني بتسميتي لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مهمتها تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الواردة في ورقة المبادرة الفرنسية، التي التزمت الكتل الرئيسية في البرلمان بدعم الحكومة لتطبيقها".

وتابع قائلاً: "أتوجه إلى اللبنانيين الذين يعانون الصعوبات إلى حد اليأس، بأنني عازم على الالتزام بوعدي المقطوع لهم، بالعمل على وقف الانهيار الذي يتهدد اقتصادنا ومجتمعنا وأمننا، وعلى إعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت، وأنني سأنكب بداية على تشكيل الحكومة بسرعة؛ لأن الوقت داهم، والفرصة أمام بلدنا الحبيب هي الوحيدة والأخيرة".

ووفق "سكاي نيوز" كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وحاز الحريري، المرشح الوحيد للمنصب، على 65 صوتاً، بحسب الرئاسة، فيما امتنع 53 نائباً عن التسمية.

ويتألف مجلس النواب من 128 عضواً، لكن هناك ثمانية نواب مستقيلون لم يشاركوا في الانتخابات.سعد الحريري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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