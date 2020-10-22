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120 مهندساً وفنياً لضبط النظام الصوتي للحرم المكي

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120 مهندساً وفنياً لضبط النظام الصوتي للحرم المكي 120 مهندساً وفنياً لضبط النظام الصوتي للحرم المكي
تغذية الصوت المكوّنة بأكثر من 6 آلاف سماعة

120 مهندساً وفنياً لضبط النظام الصوتي للحرم المكي

يعمل أكثر من 120 مهندساً وفنياً بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إدارة النظام الصوتي للحرم المكي بشكل دائم قبيل كل صلاة، لتغذية شبكة الصوت المكوّنة بما يزيد عن ستة آلاف سماعة، داخل المسجد الحرام وساحاته والتوسعات الجديدة، والطرقات المحيطة.

وذكر مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمسجد الحرام، محسن السلمي، أن الإدارة تشرف على موقعين لتشغيل الأنظمة الصوتية، ترتبط في غرفة التحكم الرئيسة بالتوسعة الثانية، أو الفرعية بالمكبرية الجديدة بمنطقة المسعى.

وأشار "السلمي" إلى أن النظام الصوتي ينقل صوت المؤذن والإمام في الصلوات الخمس، والتقاط الصوت يتم من خلال لواقط بحساسية متطورة، تلتقط أصوات المؤذنين وأئمة الحرم المكي الشريف، وفق توازن صوتي يتم العمل عليه بشكل يومي.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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