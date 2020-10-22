"جثتا طفلي نهر دجلة".. هل هذه الصور ومقاطع الفيديو حقيقية؟

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توجيه تهمة القتل العمد لأم ألقت طفليها في النهر

فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية الخميس توجيه تهمة القتل العمد لأم ألقت طفليها من على جسر الأئمة في نهر دجلة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعوا أنها تظهر انتشال جثتي الطفلين.

لكن الصورة في الحقيقة لا علاقة لها بالجريمة، فالشرطة العراقية عثرت على الطفلة، والبحث ما زال جاريًا عن شقيقها، أما الصورة فمنشورة منذ أكثر من شهر على موقع فيسبوك، بحسب فريق تقصي الحقائق في وكالة "فرنس برس".

وكالة إخبارية: الصورة غير حقيقية

ونقل موقع قناة "الحرة" عن "فرانس برس"، أن الصورة حظيت بمئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا في العراق، بعد انتشار فيديو الجريمة.

وبعد القبض على المرأة أعلنت وزارة الداخلية العراقية العثور على جثة الطفلة ومواصلة البحث عن شقيقها، ونشرت صورة جثة الطفلة لوحدها، وهي غير مطابقة للصورة المتداولة.

وبعد التفتيش في محركات البحث، عُثر على الصورة المتداولة، ووجدت في منشور على فيسبوك يعود تاريخه إلى 28 أغسطس الماضي.

فيديو غير حقيقي

كما تداول ناشطون فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر انتشال جثتي الطفلين، لكن الفيديو في الحقيقة لا علاقة له بهذه الجريمة، وهو ملتقط في مدينة الناصرية على ضفاف نهر الفرات، وقد نشر على شبكة الإنترنت في العام 2016 .

ويظهر في الفيديو غطاسون ينتشلون جثة طفلة من الماء ليضعوها في قارب، وحظي المقطع بآلاف المشاركات خصوصًا في العراق.

وبعد البحث تبين أن الفيديو نشره مستخدم عراقي في موقع يوتيوب عام 2016، وهو حول غرق طفلين في مدينة الناصرية.

خرائط جوجل كشف الفيديو المزيف

وتظهر في الفيديو بعض العلامات الفارقة التي يمكن مطابقتها مع صور من خدمة خرائط جوجل، ما يؤكد أن الفيديو ملتقط بالفعل في الناصرية على ضفاف نهر الفرات، ولا يمت بصلة إلى جريمة رمي الطفلين في نهر دجلة ببغداد.

تهمة القتل العمد

ورصد موقع "روسيا اليوم"، تطورات القضية، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا في بيان صحفي اليوم الخميس ، إن "المرأة التي ألقت بطفليها في نهر دجلة موقوفة لدى الشرطة وستحال إلى المحكمة وستوجه لها تهمة القتل العمد، حيث تصدر عقوبات مشددة بحقها".