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درامي لامرأة بجازان يزرع باقة أمل لمريضات سرطان الثدي

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فيديو درامي لامرأة بجازان يزرع باقة أمل لمريضات سرطان الثدي درامي لامرأة بجازان يزرع باقة أمل لمريضات سرطان الثدي
مشاهد جرى تصويرها بالمنطقة.. من العزلة والاكتئاب إلى الشعور بالحياة

فيديو درامي لامرأة بجازان يزرع باقة أمل لمريضات سرطان الثدي

شاركت جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية في جازان، بعملٍ إبداعي يخص التوعية بسرطان الثدي، قدّموا فيه دراما متصاعدة لحالة امرأة مصابة تتنقل بين مراحل الوحدة والعزلة والاكتئاب وصولاً إلى مرحلة الإرادة والوعي والعلاج والشعور بالحياة والمجتمع.

العمل استغرق وقتاً من أجل تصوير مشاهده وإخراجها بهذا الشكل، وتمّت جميع المشاهد في منطقة جازان، وعمل عليه فريق بقيادة رجاء خرمي وطاقم الإعداد معها في الجمعية ومنهم شهد مشنفي، وفاطمة عواجي، وأيضاً فريق التصوير والإخراج بقيادة أسامة مدخلي، والأداء الصوتي لسميرة زكري، وبإشراف واهتمام ودعم رئيس الجمعية الدكتور طاهر عريشي. سرطان الثدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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