"الأمن السيبراني" يصدر تحذيراً عالي الخطورة لمستخدمي متصفحي "موزيلا" و"كروم"

★ ★ ★ ★ ★

كشف عن ثغرات في المتصفحين تمكّن القراصنة من اختراقهما وتنفيذ برمجيات خبيثة خلالهما

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً عالي الخطورة لمستخدمي متصفحي "موزيلا" و"جوجل كروم"، كاشفاً عن وجود ثغرات في المتصفح؛ يمكن أن تمكّن القراصنة من اختراقه.

وذكر الموقع الرسمي للمركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني أن كل القطاعات مستهدفة من خلال هذه الثغرة، حيث يمكن للمهاجم استغلال وتنفيذ برمجيات خبيثة من خلالها.

وأوضح أن هذه المنشورات تحتوي على تحذيرات أمنية بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقا لحساسيتها.

تفصيلاً، فبخصوص متصفح "موزيلا" قال المركز إن تاريخ التحذير: 22 أكتوبر 2020 ومستوى الخطورة عالٍ، ورقم التحذير: 2020-1961 والقطاع المستهدف "الكل".

وتابع المركز: أصدرت Mozilla تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات، موضحة أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ أعطال في الذاكرة وهجمة حجب الخدمة (DoS attack) وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة، حيث أصدرت Mozilla توضيحاً لهذه التحديثات:

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-47/

وحول "كروم" قال المركز: تحذير أمني رقم: 2020-1957 تاريخ: 21 أكتوبر 2020 بخصوص تحديث أمني في متصفح "جوجل كروم" موضحاً تفاصيل التحذير عبر الرابط، حيث يشير إلى أن مستوى الخطورة عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات.

وأضاف: "أصدرت جوجل تحديثاً لعدد من الثغرات في متصفح (كروم) لأنظمة (ويندوز) و(ماك) و(لينوكس)".

وأشار إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ الهجمات التالية التي تشمل تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وتنفيذ برمجيات خبيثة واستهداف الإجراءات الوقائية.

وقال البيان: يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 86.0.4240.111 حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم.

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني