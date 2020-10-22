"صحة الطائف" تغرّم عددًا من المنشآت أكثر من 100 ألف ريال

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بسبب عدم الالتزام بالبروتوكولات الوقائية لحماية المريض والممارسين الصحيين

غرّمت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف بعض المنشآت الصحية الأهلية، بما يزيد على 100 ألف ريال؛ بسبب عدم الالتزام بالبروتوكولات الوقائية التي وُضعت لحماية المريض والممارسين الصحيين من العدوى.

وأكد مدير إدارة الالتزام بصحة الطائف بدر المطيري، أن الجولات التفتيشية التي قام بها مراقبو إدارة الالتزام بالصحة، رصدت ٦١ مخالفة على 200 منشأة صحية أهلية شملت: (مستوصفات، ومجمعات طبية، ومراكز فحص العمالة، ومستشفيات، ومحال نظارات، بالإضافة إلى المختبرات الخاصة).

وأشار المطيري إلى أنه تم القيام بـ٢٢٣ جولة على منشآت القطاع الخاص؛ لمراقبة الالتزام بالبروتوكولات والاحترازات الوقائية، إضافة إلى رصد العديد من المخالفات مثل عدم استخدام الكمامة أو عدم الالتزام بالتباعد الجسدي بالعمل.

ودعا "المطيري" أصحاب هذه المراكز والمجمعات والمستشفيات الخاصة بالتقيد بالأنظمة والتعليمات؛ حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات النظامية في حال عدم تطبيق الاحترازات والتعليمات المطلوبة، والتي وُضعت من أجل تقديم خدمات طبية ورعاية طبية وعلاجية وفق أعلى المعايير التي تراعي صحة المواطن والمقيم.