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تحليل الاختبارات الوطنية وكتابة التقارير.. ورشة عمل بـ"تقويم التعليم"

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تحليل الاختبارات الوطنية وكتابة التقارير.. ورشة عمل بـ"تقويم التعليم" تحليل الاختبارات الوطنية وكتابة التقارير.. ورشة عمل بـ"تقويم التعليم"
بالتعاون مع المجلس الأسترالي للبحوث التربوية.. وتختتم الاثنين المقبل

تحليل الاختبارات الوطنية وكتابة التقارير.. ورشة عمل بـ

نظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في الإدارة العامة للبحوث والابتكار- ورشة تدريبية عن بُعد بعنوان "تحليل الاختبارات الوطنية وكتابة التقارير"، بالتعاون مع المجلس الأسترالي للبحوث التربوية ACER.

وتضمنت الورشة، التي تختتم أعمالها يوم الاثنين المقبل، موضوعات متنوعة ومتقدمة في التحليل وكتابة التقارير، منها "نموذج راش، برنامج كونكوست، العينات والأوزان في اختبار اللغة العربية، قياس بيانات اختبار اللغة العربية، الحصول على مستويات أداء الطلاب، مراجعة النتائج التي تضمنها تقرير وزارة التعليم عن اختبار اللغة العربية".

وقد شارك في الورشة عدد من منسوبي الهيئة؛ بهدف اكتساب مهارات متقدمة في التحليل وكتابة التقارير المتخصصة؛ حيث تسعى الهيئة بإقامة مثل هذه البرامج إلى الارتقاء بقدرات ومهارات منسوبيها؛ لينعكس ذلك على جودة مخرجاتها.هيئة تقويم التعليم والتدريب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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