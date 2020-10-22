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قمة الذكاء الاصطناعي تستهلّ يومها الثاني بـ3 اتفاقيات مع "IBM وعلي بابا وهواوي"

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قمة الذكاء الاصطناعي تستهلّ يومها الثاني بـ3 اتفاقيات مع "IBM وعلي بابا وهواوي" قمة الذكاء الاصطناعي تستهلّ يومها الثاني بـ3 اتفاقيات مع "IBM وعلي بابا وهواوي"
الفعاليات تشمل إعلان التعاون مع الاتحاد الدولي والكشف عن الفائزين بتحدي "نيوم"

قمة الذكاء الاصطناعي تستهلّ يومها الثاني بـ3 اتفاقيات مع

بدأت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، أعمالها اليوم، بتوقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية مع شركات "IBM، وعلي بابا، وهواوي".

ويشهد اليوم الثاني الإعلان عن التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين في آرتاثون الذكاء الاصطناعي للفن، والفائزين بتحدي "نيوم".

وتعقد في القمة التي تحمل شعار "الذكاء الاصطناعي لخير البشرية" خلال أكثر من خمس، جلسات نقاشية ستختتم بالحوار الختامي، الذي سيلخص أبرز نقاط جلسات القمة التي تمت طوال مدة انعقادها.

وتأتي القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في سياق سعي المملكة لتحقيق تطلعاتها في الريادة العالمية من خلال الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي، وتتضمن القمة تسليط الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في القيادة الاستراتيجية للاقتصاد البديل بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية 2030.القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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