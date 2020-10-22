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بعد تأجيل مواجهته مع .. كورونا يضرب الرجاء المغربي مجدداً والحصيلة 15 لاعباً

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بعد تأجيل مواجهته مع الزمالك.. كورونا يضرب الرجاء المغربي مجدداً والحصيلة 15 لاعباً بعد تأجيل مواجهته مع .. كورونا يضرب الرجاء المغربي مجدداً والحصيلة 15 لاعباً
الاتحاد الأفريقي كان قد قرر أمس إرجاء مباراته مع الفريق المصري إلى 31 أكتوبر الجاري

بعد تأجيل مواجهته مع الزمالك.. كورونا يضرب الرجاء المغربي مجدداً والحصيلة 15 لاعباً

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسمياً تأجيل مباراة "" المصري، و"الرجاء البيضاوي"، المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى 31 أكتوبر الجاري، على خلفية إصابة ثمانية لاعبين من صفوف الأخير بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "" المغربية اليوم الخميس: إنه تم اكتشاف ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين صفوف "الرجاء البيضاوي"، المغربي، بعد المسحة التي أجراها الفريق، أمس الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أن النتيجة جاءت إيجابية لكل من: "محمود بنحليب، وسفيان رحيمي، ومحمد بوعميرة، ومحمد المكعازي، ومحمد الدويك، إضافة إلى زكرياء الوردي".

وبهذا، يرتفع عدد الإصابات بكورونا في صفوف الرجاء إلى 15 حالة، بعدما كان قد أعلن سابقاً إصابة 9 لاعبين.

وجاء قرار "الكاف" بعدما رفضت وزارة الصحة المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة؛ لخوض مواجهة الإياب، لوجود إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق المغربي.

وكانت لجنة الطوارئ في الاتحاد الأفريقي عقدت اجتماعاً؛ لمناقشة الالتماس الذي تقدمت به إدارة نادي الرجاء لتأجيل المباراة التي كانت مقررة السبت؛ بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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